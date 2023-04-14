Сергей Собянин: К железнодорожной станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

В ТиНАО построят автодорогу к железнодорожной станции Санино будущего четвертого центрального диаметра (МЦД-4). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Она пройдет с двух сторон — от Боровского и от Зайцевского шоссе — и протянется до поселка Кокошкино. Разработку проекта завершим до конца 2023 года, а ввод в эксплуатацию планируется в 2025-м. Протяженность дороги — около четырех километров, — рассказал он.

До остановочного пункта будущего МЦД-4 будут курсировать маршруты городского транспорта, что сделает дорогу быстрой и комфортной для горожан. В рамках проекта специалисты построят новые дороги и пешеходные тротуары, модернизируют улицы, установят наружное освещение и благоустроят территорию.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Всего до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 70 километров дорог, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в городе в ближайшие годы появится 23 различных моста для улучшения транспортной ситуации. В частности, до конца года планируется открыть мост через затон Новинки на территории реорганизуемой площадки завода «ЗИЛ».