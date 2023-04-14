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Twitter увеличил допустимую длину постов до 10 тысяч символов для платных подписчиков

Никита Худяков
В мире
Twitter увеличил допустимую длину постов до 10 тысяч символов для платных подписчиков
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пользователи с платной подпиской Twitter теперь смогут публиковать посты длиной до 10 тысяч знаков, а также использовать курсив и жирный шрифт. Об этом в пятницу, 14 апреля, говорится в сообщении социальной сети.

Новые возможности появятся у пользователей, которые подключили монетизацию на своем аккаунте. Ранее эту функцию анонсировал владелец социальной сети Илон Маск. Он отметил, что при ее помощи можно сделать платными публикации для своих подписчиков.

В начале марта прошлого года РКН ограничил доступ к социальной сети Twitter в России. Сервис микроблогов заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

10 апреля депутат Госдумы Антон Горелкин предложил разблокировать социальную сеть на территории России. По его мнению, это поможет объяснять западной аудитории позицию России. Диалог с Twitter можно продолжить в рамках российских законов, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, считает Горелкин.

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