Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«В Америке дела еще хуже»: экономист Юденков спрогнозировал курс доллара и евро в мае

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«В Америке дела еще хуже»: экономист Юденков спрогнозировал курс доллара и евро в мае
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В ближайшее время курс доллара не должен меняться. В случае с евро прогнозировать ситуацию гораздо сложнее. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

По мнению эксперта, курс доллара может измениться только при определенных обстоятельствах.

— Я надеюсь, если никто из нерезидентов при уходе из России очередную долю забирать не будет, то резкого скачка доллара ждать не стоит. А вот в обратном случае доллар может подскочить. Условно говоря, нерезиденты России идут покупать доллары на бирже, и, так как продавцов не так много, любой нестандартный ход может привести к изменению курса, — объяснил Юденков.

При этом, если не произойдет каких-то перемен, курс доллара останется на нынешнем уровне: порядка 80–85 рублей, предположил собеседник «ВМ».

В случае с евро ситуация более сложная, подчеркнул эксперт.

— Почему евро так подскочил — вообще непонятно. По всем законам евро сейчас должен быть меньше доллара, но мировой рынок считает иначе. Получается, в Америке дела еще хуже, чем в Европе, раз евро больше доллара. Все это отражается на курсе в России, и в случае с евро прогнозы делать сложнее, — отметил Юденков.

По словам эксперта, для большинства россиян курс валюты сейчас не имеет большого значения. Это важно только для тех, кто ведет активную торговлю с другими странами и ездит за границу (например, на учебу или лечение), заключил специалист.

Деньги Евро Доллар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте