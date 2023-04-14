«В Америке дела еще хуже»: экономист Юденков спрогнозировал курс доллара и евро в мае

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В ближайшее время курс доллара не должен меняться. В случае с евро прогнозировать ситуацию гораздо сложнее. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

По мнению эксперта, курс доллара может измениться только при определенных обстоятельствах.

— Я надеюсь, если никто из нерезидентов при уходе из России очередную долю забирать не будет, то резкого скачка доллара ждать не стоит. А вот в обратном случае доллар может подскочить. Условно говоря, нерезиденты России идут покупать доллары на бирже, и, так как продавцов не так много, любой нестандартный ход может привести к изменению курса, — объяснил Юденков.

При этом, если не произойдет каких-то перемен, курс доллара останется на нынешнем уровне: порядка 80–85 рублей, предположил собеседник «ВМ».

В случае с евро ситуация более сложная, подчеркнул эксперт.

— Почему евро так подскочил — вообще непонятно. По всем законам евро сейчас должен быть меньше доллара, но мировой рынок считает иначе. Получается, в Америке дела еще хуже, чем в Европе, раз евро больше доллара. Все это отражается на курсе в России, и в случае с евро прогнозы делать сложнее, — отметил Юденков.

По словам эксперта, для большинства россиян курс валюты сейчас не имеет большого значения. Это важно только для тех, кто ведет активную торговлю с другими странами и ездит за границу (например, на учебу или лечение), заключил специалист.