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По техническим причинам задерживаются трамваи на северо-западе Москвы
Москва, Строгинское шоссе Карта всех событий
На северо-западе Москвы по техническим причинам задерживаются трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 14 апреля.
На Строгинском шоссе в районе остановки «Улица Исаковского, 33» изменены интервалы отправления трамваев под номерами 10, 15, 21 и 30. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей быть внимательными и слушать объявления водителей.
Во вторник, 11 апреля, стало известно, что изменится схема движения трамваев на Нижней Красносельской улице в центре Москвы. Благодаря этому скорость движения транспорта заметно вырастет.
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