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Стали известны самые популярные книги на ярмарке «non/fictioNвесна»

Никита Худяков
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Стали известны самые популярные книги на ярмарке «non/fictioNвесна»
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Роман китайской писательницы Тянься Гуйюань «Восхождение фениксов», новая книга Ханьи Янагихары «До самого рая» и манга Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила» стали самыми популярными книгами у посетителей прошедшей ярмарки «non/fictioNвесна». Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе книжной сети «Читай-город».

— Лидером продаж стал роман от популярной китайской писательницы Тянься Гуйюань «Восхождение фениксов» — эксклюзив от издательства «Эксмо» в павильоне «Читай-города». Тянься Гуйюань занимает первое место в списке топ-50 самых влиятельных писательниц китайской интернет-литературы, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что успех книги предопределила дорама на Netflix, ставшая одним из рейтинговых шоу года. На ярмарке книга продавалась по одному экземпляру каждые три минуты. Второе место в рейтинге занял роман Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь». На третьей строчке рейтинга расположилась манга «Человек-бензопила», проиллюстрированная и написанная Тацуки Фудзимото, передает ТАСС.

Ярмарка интеллектуальной литературы «non/fictioNвесна» проходила в Гостином Дворе в столице с 6 по 9 апреля.

Главное архивное управление столицы опубликовало новую книгу в честь 200-летия писателя Александра Островского. Найти ее можно в виртуальном музее Главархива «Москва — с заботой об истории». В книге представлены архивные документы, доказывающие тесную связь рода Островского с Москвой.

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