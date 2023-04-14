Более тысячи праздничных конструкций украсили Москву к Пасхе

Свыше 1,3 тысячи праздничных конструкций украсили столицу в преддверии Пасхи. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Это пасхальные яйца и венки, световые арки, тоннели и деревья. На билбордах и афишных стендах разместили 200 праздничных плакатов. На цифровых билбордах и медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате транслируются тематические видеооткрытки, — рассказал он.

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На территории около храма Христа Спасителя установили большое пасхальное яйцо, а также цветочный тоннель и композицию «Весенний лес». На Якиманской набережной и Новой площади горожане увидят цветочные тоннели, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

16 апреля в парках по всей столице проведут творческие, музыкальные и театральные программы, приуроченные к светлому празднику Пасхи. В общей сложности запланировано свыше 300 тематических мероприятий. Подробнее о них рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.