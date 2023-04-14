Заммэра Сергунина пригласила москвичей на пасхальную программу в парки города

Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

16 апреля в парках по всей столице проведут творческие, музыкальные и театральные программы, приуроченные к светлому празднику Пасхи. В общей сложности запланировано свыше 300 тематических мероприятий. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Приглашаем жителей и гостей столицы провести пасхальное воскресенье в 19 парках. С 12 до 18 часов там пройдут творческие и ремесленные мастер-классы, выступят хоровые коллективы и звонари. Кроме того, посетителям покажут спектакли по мотивам народных сказок и литературных произведений, — отметила Сергунина.

Она также добавила, что провести день можно будет на площадках в самых разных районах столицы. Например, праздничные мероприятия пройдут в парках «Сокольники», «Северное Тушино», «Красная Пресня» и других.

Кроме того, в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» рассказали, что во время фестиваля «Пасхальный дар» для посетителей научной станции Бауманки на улице Перерва пройдет почти 50 мастер-классов.