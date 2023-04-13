Почти 50 мастер-классов пройдут на Научной станции Бауманки в дни фестиваля «Пасхальный дар»

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Москва, улица Перерва Карта всех событий

Во время фестиваля «Пасхальный дар» для посетителей научной станции Бауманки на улице Перерва пройдет почти 50 мастер-классов. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В частности, посетители станции смогут узнать особенности гиперболоидных конструкций и интересные факты об электричестве. Также они смогут попробовать себя в 3D-моделировании и программировании на Scratch.

— Сегодня во многих школах открыты инженерно-технические классы, где ребята не только углубленно изучают математику и другие точные науки, но и знакомятся с радиоделом, строительными технологиями, узнают много нового об обработке металлов. И теперь надо идти дальше: заинтересовывать ребят, которые пока не открыли для себя инженерные науки. В этой связи важно познакомить даже младших школьников с техническими специальностями, и, возможно, помочь им выбрать профессию, — рассказал проректор по науке и цифровому развитию МГТУ имени Н. Э. Баумана Павел Дроговоз.

Мастер-классы по 3D-моделированию пройдут 15, 16, 22 и 23 апреля в 12:00, 17 апреля в 12:00 и 15:00, 18 и 19 апреля в 15:00, а также 20 и 21 апреля в 15:00. Посетителям расскажут об использовании этого вида творчества, а также помогут создать собственную модель символа Пасхи. Затем работу можно будет распечатать и забрать домой.

Узнать о гиперболоидных конструкциях можно с 15 по 19 апреля, а также 22 и 23 апреля в 17:00. Участники мастер-класса смогут собрать собственную подставку для пасхального яйца.

В эти же дни жителей и гостей столицы пригласят освоить основы пайки. Им предложат создать светящийся купол.

О программировании и разработке игр на «Scratch» можно будет узнать 15, 16, 22 и 23 апреля в 13:00 и с 17 по 21 апреля в 16:00. В завершение занятия посетителям предложат спроектировать собственную компьютерную игру.

Фольклорист Максим Олюнин рассказал «Вечерней Москве» о необычных пасхальных традициях, корни которых уходят в языческие времена до крещения Руси. Так, до сих пор в некоторых российских регионах принято отмечать так называемую Пасху мертвых.