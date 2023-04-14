Волонтеры отмечают интерес жителей Москвы к информации о военной службе по контракту

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичи активно интересуются информацией о прохождении военной службы по контракту. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили волонтеры, которые помогают горожанам больше узнать о контрактной службе и раздают соответствующие буклеты около станций метро.

— Жители Москвы достаточно положительно реагируют на данную акцию. Подходят, задают вопросы и берут наши буклеты, — рассказала волонтер Екатерина Черемисскина, консультирующая москвичей у станции метро «Кузьминки».

Чаще всего горожане интересуются вещевым обеспечением и пунктами, где можно пройти собеседование на заключение контракта на военную службу. По словам волонтера около станции метро «Рязанский проспект» Кирилла Мокрушина, люди максимально положительно относятся к данной акции, в особенности листовки берет молодежь, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.