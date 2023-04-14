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Владимир Ефимов: В Москве впервые пройдет конкурс лучших практик наставничества

Никита Худяков
Город
Владимир Ефимов: В Москве впервые пройдет конкурс лучших практик наставничества
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В столице стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023», который проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Наставничество является одним из наиболее эффективных инструментов нацпроекта «Производительность труда». Оно помогает компаниям совершенствовать управленческие процессы, внедрять методы бережливого производства, поддерживать рационализаторство, — сказал он.

По словам заммэра, наставники готовы передавать свои знания менее опытным работникам. Участники представят свои наработки в области подготовки кадров, а опыт победителей можно будет смело тиражировать на столичных мероприятиях.

Работы будут приниматься до 5 июня, а награждение пройдет в июле. В Департаменте экономической политики и развития города Москвы отметили, что все финалисты получат памятные призы и дипломы, а также смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что почти 70 потоков программ наставничества для предпринимателей запланировано в Москве в 2023 году.

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