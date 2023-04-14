Первоклассник попал в реанимацию из‑за найденного на улице порошка

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На севере столицы первоклассник отравился порошком, который он нашел на детской площадке. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.

Как стало известно «Вечерней Москве», инцидент произошел в Головинском районе. Первоклассник гулял с другом недалеко от дома и увидел странный пакет. Внутри оказался белый порошок с запахом клубники. Дети рассыпали содержимое. В какой-то момент порошок попал первокласснику в лицо, и он нечаянно его вдохнул.

Ребенку стало плохо, он вернулся домой и лег спать. Вечером мальчику стало хуже, родители вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «отравление неуточненными наркотиками».

По данному факту проводится проверка.

Другой инцидент произошел в Новой Москве. Маленький ребенок отравился бытовой химией в детском саду.