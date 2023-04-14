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«Два миллиона долларов почтой»: злоумышленник под видом благотворительности обокрал доверчивого москвича

Степан Жирнов
Происшествия
«Два миллиона долларов почтой»: злоумышленник под видом благотворительности обокрал доверчивого москвича
Фото: Unsplash

Житель столицы поверил мошенникам и оплатил пошлину за перевод крупной суммы денег в иностранной валюте. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.

Как стало известно «Вечерней Москве», мужчина познакомился с неким «иностранцем» на сайте знакомств. В какой-то момент собеседник жителя столицы сообщил, что собирается подарить ему два миллиона долларов США наличными на благотворительность. Средства он собирался отправить дипломатической почтой.

Позже с москвичом связался другой человек, который представился сотрудником курьерской службы. Он сказал, что для жителя столицы есть посылка, но необходимо выплатить таможенную пошлину в размере 82 тысяч рублей. Москвич выполнил требования и перевел деньги на указанный банковский счет.

Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

Другая группа аферистов обманула пенсионера из Москвы. Злоумышленники разыграли пожилого жителя столицы и украли у него более девяти миллионов рублей.

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