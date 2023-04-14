Жители Москвы активно интересуются деталями заключения контрактов на военную службу

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Жители столицы активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы. Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказали волонтеры, раздающие буклеты с соответствующей информацией у станций метро.

— Видно, что молодежь чувствует, насколько это важно, и они хотят как будто сделать что-то важное в своей жизни, поэтому они берут эти листовки, они готовы пойти и отдать долг, — отметил волонтер Кирилл Мокрушин, который помогает гражданам около станции метро «Рязанский проспект».

Другой волонтер, Екатерина Черемисскина, которая консультирует жителей столицы около станции метро «Кузьминки» добавила, что москвичи положительно реагируют на данную акцию и часто подходят взять буклет, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В городе работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.