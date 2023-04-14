Политик Бородин пожаловался в Роскомнадзор на Норкина за оскорбление в прямом эфире

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Роскомнадзор с жалобой на ведущего канала НТВ Андрея Норкина из-за оскорбительного слова в прямом эфире.

На днях Бородин стал гостем ток-шоу «Место встречи», где обсуждалось его обращение в Генпрокуратуру с просьбой признать актрису Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении нее уголовное дело о госизмене. Во время эфира чиновник поссорился с Норкиным и решил покинуть студию, в ответ на это действие телеведущий оскорбил его, нецензурно выругавшись, пишет портал Informing.

Недавно Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. В обращении говорится, что Пугачева в настоящий момент проживает в Израиле и продолжает критиковать специальную военную операцию на Украине.

Также Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении нее три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене.