Мужчина пытался сдать госнаграды в ломбард в центре Москвы и стал фигурантом дела

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Арбат Карта всех событий

В центре столицы мужчина попытался сдать государственные награды СССР в антикварный ломбард. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве в пятницу, 14 апреля.

По данным ведомства, инцидент произошел на Арбате. 43-летний мужчина пришел в пункт приема антиквариата и попытался сдать медали «Ветеран труда» и «Материнства» I степени, а также ордена «Материнской славы» II степени и «Материнской славы» III степени.

На место прибыли районные участковые, которые изъяли награды. Позже экспертиза показала, что медали и ордена являются подлинными. Мужчина заявил, что получил их от родственницы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Полицейские выясняют, кто на самом деле владел изъятыми государственными наградами СССР.

Похожий случай произошел на Арбате 27 сентября 2022 года. Мужчина пытался продать орден «Знак Почета», а также медали «Ветеран труда» и «За оборону Москвы».