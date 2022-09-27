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Мужчина продавал государственные награды времен СССР в Москве

Степан Жирнов
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Мужчина продавал государственные награды времен СССР в Москве
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Мужчина продавал государственные награды времен СССР в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу во вторник, 27 сентября.

В полицию поступила информация, что некий злоумышленник торгует государственными наградами на улице Арбат. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

Им оказался 56-летний москвич. У него изъяли подлинные госнаграды Советского Союза: орден «Знак Почета», а также медали «Ветеран труда» и «За оборону Москвы».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Еще один похожий случай произошел в Москве в конце апреля. Тогда москвич пытался продать медаль «За оборону Кавказа».

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