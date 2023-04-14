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Памятник тележурналисту Анатолию Лысенко открыли на Троекуровском кладбище

Лейла Алиева
Общество
Памятник тележурналисту Анатолию Лысенко открыли на Троекуровском кладбище
Фото: РИА Новости

На Троекуровском кладбище в Москве в пятницу, 14 апреля, открыли памятник российскому тележурналисту и общественному деятелю Анатолию Лысенко.

— Идея создания памятника принадлежит семье Анатолия Лысенко. У него замечательная семья, дочь Марьяна унаследовала все его лучшие качества и продолжает дело отца на посту председателя общественного совета ОТР, — отметил президент Международной академии телевидения и радио (IATR), политический обозреватель Общественного телевидения России (ОТР) Леонид Млечин.

На церемонии открытия памятника также объявили о создании фонда поддержки культурных и просветительских проектов имени Анатолия Лысенко, передает ТАСС.

Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни в июне 2021 года.

6 апреля на Новодевичьем кладбище в годовщину смерти Жириновского открыли памятник в его честь. Изваяние представляет собой фигуру политика в полный рост, на гранитном основании надпись — его собственная цитата.

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