Московский регион передал зоопаркам Донбасса гуманитарную помощь

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Зоопаркам Донбасса передадут гуманитарную помощь в рамках гуманитарной акции «Доброе дело». Это совместная инициатива Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Московского зоопарка и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказала генеральный директор городского зоосада Светлана Акулова.

— Мы уже давно общаемся с зоопарками Донбасса, понимаем, какая помощь нужна, при этом постоянно находимся на связи и актуализируем информацию. Также наши сотрудники консультируют коллег по вопросам содержания и лечения животных, — отметила Акулова.

Она также добавила, что еще в прошлом году на территорию Донбасса ездил главный ветврач зоосада, а также заместитель директора по зоологической части. Специалисты оценили состояние животных и предприняли ряд мер по оперативной помощи. В настоящее время они продолжают поддерживать контакт с коллегами.

Региональное Министерство сельского хозяйства предоставило около 22 тонн различных кормов. Гумпомощь направляется адресно в соответствии с запросами зоопарков. Вопросы, касающиеся логистики, взял на себя ОНФ, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре прошлого года в Луганскую народную республику была отправлена 20-тонная брендированная фура с гуманитарной помощью для животных.