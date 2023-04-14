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Гендиректор «Авито» Правдивый уходит в отставку

Евгений Силаев
Экономика
Гендиректор «Авито» Правдивый уходит в отставку
Фото: РИА Новости

Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый принял решение уйти в отставку и посвятить время семье. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила пресс-служба компании.

— Ребенку, который сейчас уже вырос и окреп, в то время как мои собственные дети еще растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как «Авито», — сказал Правдивый.

Отмечается, что он оставит свой пост 29 апреля. Руководить «Авито» будут топ-менеджеры и управляющие директора вертикалей.

Правдивый руководил компанией в течение девяти лет. По его признанию, последние три года работы были самыми сложными.

Теперь генеральный директор планирует сделать паузу в работе. Он намерен уделить основное внимание здоровью и семье, передает РИА Новости.

11 апреля Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) и крупнейшие маркетплейсы заключили долгосрочный меморандум, регулирующий правила работы на рынке онлайн-торговли. Свои подписи под договором поставили руководители крупнейших компаний.

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