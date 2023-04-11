Корпорация МСП и маркетплейсы договорились разработать правила работы на рынке

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Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) и крупнейшие маркетплейсы заключили долгосрочный меморандум, регулирующий правила работы на рынке онлайн-торговли. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба корпорации.

Отмечается, что подписантами меморандума стали гендиректор ООО «Маркетплейс» («Сбермегамаркет») Сергей Малышев, управляющий директор Ozon Сергей Беляков, директор по работе с органами государственной власти «Яндекс Маркет» Дмитрий Русаков и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. Со стороны корпорации свою подпись поставил генеральный директор Александр Исаевич.

— Вместе с торговыми площадками мы договорились, что на Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел, где мы будем принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов. Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы в том числе отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования, а также оказание консультационной и правовой помощи при их взаимодействии с маркетплейсами. Наша общая задача — не допускать пожаров, — рассказал Исаевич.

Одним из основных предметов обсуждения стали штрафы и договоры оферты. Стороны намерены усилить работу по прозрачности этих направлений, пишет сайт корпорации.

14 марта сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries устроили забастовку. Они потребовали отменить штрафы за брак и возврат товара, а также ввести гибкий график приема товара.

Спустя некоторое время историей заинтересовалась Генеральная прокуратура, а в Государственной думе было организовано собрание, посвященное данной проблеме.