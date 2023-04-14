Мэттью Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может быть его братом

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Американский 53-летний актер Мэттью Макконахи заявил на подкасте Let's Talk Off Camera, что его коллега по сериалу «Настоящий детектив» 61-летний Вуди Харрельсон может оказаться его братом по отцу.

Артисты много лет дружат семьями, вместе отдыхают, и, как шутит Макконахи, родственники зачастую путают их на фотографиях. Так, он рассказал, что несколько лет назад во время поездки в Грецию обсуждал то, как близки их семьи.

В этот момент мать Макконахи сказала Харрельсону, что знала его отца. Позже друзья выяснили, что отец Харрельсона, наемный убийца, как раз был на свободе во время второго развода родителей Макконахи и имел возможность несколько раз встретиться с матерью Макконахи. В настоящее время голливудские актеры решают, делать ли ДНК-тест.

Летом прошлого года петербургский рок-музыкант Сергей Шиподько заявил, что является сыном легендарного актера Александра Абдулова. Шиподько даже решился сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство.