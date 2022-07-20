«Сходство на 70 процентов»: предполагаемый сын Абдулова рассказал о результатах ДНК-теста

Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Родство Александра Абдулова и петербургского рокера Сергей Шиподько, который заявил на всю страну, что является сыном легендарного актера, не подтвердила ДНК-экспертиза. Однако самого мужчину это ничуть не смутило, так как, по его словам, он не верит результатам теста.

— Я сделал экспертизу ДНК, но не особо верю анализу. Ведь брали материал у Ирины, племянницы Абдулова. Сходство на 70 процентов, но мне и без анализа достаточно слов мамы, — рассказал рокер, который в социальных сетях уже называет себя Сергеем Абдуловым.

По словам Шиподько, он не намерен претендовать на наследство артиста. Для него важен лишь сам факт признания его сыном.

Музыкант сообщил, что узнал о родстве с легендой отечественного кино от мамы перед ее смертью.

— Они познакомились еще в студенчестве. Абдулов рассказывал, что у него был роман с медсестрой Татьяной Лариной. Так вот, это она, моя мама. Бабушка — медработник, она выправила ей рекомендации на Татьяну Марину. Но мама в то время была молодая, романтичная, Пушкиным увлекалась и представлялась всем Татьяной Лариной. Мало кто знал ее настоящее имя. Когда она познакомилась с Абдуловым, он тоже узнал ее как Татьяну Ларину, — поведал семейную историю рокер.

Сергей сообщил, что между его мамой и актером вспыхнул роман. Затем она забеременела и вернулась домой. Шиподько не знает, что стало причиной разрыва их отношений, однако больше его родители не общались, пишет StarHit.

47-летний Сергей Шиподько из Санкт-Петербурга объявил себя сыном актера в мае прошлого года в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Эту информацию опровергла заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, заявив, что Абдулов не мог иметь детей из-за бесплодия.

В январе 2022 года стало известно еще об одном предполагаемом сыне Александра Абдулова Александре Коваль, чья детская фотография была найдена в пиджаке актера.