«Жалею, что не смог его обнять»: найден предполагаемый внебрачный сын Абдулова

Фото: kinopoisk.ru

Александр Коваль, чья детская фотография была найдена в пиджаке Александра Абдулова, не подозревал, что является сыном легендарного актера.

Он признался, что только после обнародования истории со снимком в СМИ задал своей маме прямой вопрос.

— Я так и спросил маму, мол, правда, мой отец Абдулов? Она долго молчала, а потом все-таки сказала «да», — рассказал 34-летний мужчина.

Оказывается, мать Александра работала костюмером на киностудии в Одессе, на которой Абдулов снимался в картине «Десять негритят». В 1986 году между ними вспыхнул кратковременный роман, в результате которого у женщины родился сын. В 1989 году, когда Саше уже было два года, его мама решилась отправить актеру фотографию мальчика.

Друзья Абдулова подтвердили, что он носил снимок с собой, однако так и не отважился встретиться с предполагаемым сыном.

Бывшая гражданская жена актера Виктория Лановская призналась, что помимо фотографии ребенка обнаружила в одном из карманов пиджака актера его сигарету. Предположительно, на ней и на самой одежде могла сохраниться ДНК актера.

— После того как я нашла фото, я как сердцем чувствовала, что не стоит его стирать и сдавать в химчистку. Теперь я готова отдать этот пиджак и сигарету на анализ в лабораторию, — цитирует Лановскую КП.

Александр Коваль также готов сдать ДНК-тест, который расставит все точки над «i» в вопросе с отцовством.

— Я сдал бы анализ просто для себя. Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности, мне ничего не нужно: ни деньги, ни наследство. Я хорошо зарабатываю, уж поверьте, ни в чем не нуждаюсь. Жалею сейчас только об одном, что отец рано ушел, что я так и не смог ни разу его обнять, — заявил мужчина.

До этого жена старшего брата актера Альбина Абдулова сообщила, что его близкие разыскивают внебрачного сына Александра Абдулова. В одном из любимых пиджаков артиста нашли снимок, на котором изображен никому не известный мальчик.

— Саша, это твой сын. Оля, — гласила подпись под фотографией.

В мае 2021 года другой предполагаемый внебрачный сын актера Александра Абдулова был найден в Санкт-Петербурге.

После смерти артиста на телевидении уже несколько раз появлялись люди, которые называли себя родственниками Абдулова.

Народный артист России Александр Абдулов скончался рано утром 3 января 2008 года в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Ему было 54 года. Ранее врачи диагностировали у него рак легких четвертой стадии. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.