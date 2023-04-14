Хакеры раскрыли личность украинского «врача», признавшегося в пытках пленных

Фото: gur.gov.ua

Хакерская группа RaHDit установила личность человека, представившегося украинским врачом и рассказавшего о том, что он вырезал органы без наркоза у пленных российских солдат.

Так, в Сети ранее распространилось видео, на котором якобы украинский врач Владимир рассказал, как удалял у раненых российских солдат внутренние органы, которые позднее продавал на черном рынке. По его признанию, операции проводились без наркоза.

По данным хакеров, на видео запечатлен 37-летний житель села Дзвиняч Ивано-Франковской области Андрей Д. Удалось установить, что мужчина в 2014–2015 годах служил в Нацгвардии и участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Отмечается, что в социальных сетях «врач» использует разные имена. В частности, на появившемся в Сети видео он представился Владимиром.

Следственный комитет России уже проводит проверку по озвученным на видео фактам, передает Telegram-канал RT.

Вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики Руслан рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники Службы безопасности Украины. По его словам, они пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором и били током.