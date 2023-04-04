«Пилили ногу и резали пальцы»: солдат из ДНР рассказал о пытках СБУ

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Вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики Руслан рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, они пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором и били током.

Мужчина попал в плен в сентябре 2022 года под Марьинкой. После пленения связанных военнопленных привезли на перевалочный пункт, откуда их направили в расположение ВСУ.

— Положили на пол, мы ждали своей очереди, пока будут допросы идти. Кому не лень проходили мимо нас и били, прыгали по нам. Когда начался допрос, раздели до трусов, к ногам привязали провода, руки связали. Если ты отвечал «Не знаю, не помню», то они начинали бить током, дубинками избивали, — рассказал боец РИА Новости.

Затем всех пленных еще раз допрашивали уже сотрудники полиции, а потом посадили в автомобиль и повезли дальше, где передали СБУ.

— Меня закинули в сарай, потом забежали, вытащили и занесли в дом, начали избивать, пакет на голову надели, тряпку на лицо, водой поливали. Задавать вопросы пытались, чтобы я на них работал: «Чем ты можешь нам помочь? Если ты не нужен, мы тебя расстреляем», — сообщил Руслан.

Он рассказал, что пьяный сотрудник СБУ пытался напильником отпилить ему ногу, а затем взял ножовку.

— Он начал плоскогубцами зубы рвать, уши крутить, секатором пальцы отрезать. Меня выводили на улицу, кидали в яму и вокруг поливали бензином, хотели поджигать, — рассказал военный.

20 марта омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова также заявила, что украинские военнослужащие используют новые способы пыток в отношении российских пленных солдат. По ее словам, все поступающие данные о пытках будут переданы в Следственный комитет.