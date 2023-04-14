Суд в Санкт-Петербурге арестовал устроившего стрельбу в школе подростка

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в стрельбе в школе. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила городская объединенная пресс-служба судов.

Отмечается, что 13 апреля подростку предъявили обвинение. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 12 июня, передает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в центре образования Калининского района. 16-летний школьник несколько раз выстрелил на улице около здания, ранив двух семиклассников.

Затем он зашел в школу и направился в туалет, где выстрелил в двух восьмиклассников. Четверо пострадавших были оперативно отправлены в медучреждение.

Против подростка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.