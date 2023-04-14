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Алена Яковлева высоко оценила работу пункта отбора на контрактную службу

Евгений Силаев
Город
Алена Яковлева высоко оценила работу пункта отбора на контрактную службу

Народная артистка России Алена Яковлева посетила столичный пункт отбора на службу по контракту и высоко оценила его работу. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.

Кроме того, артистка похвалила людей, решивших связать свою жизнь со службой по контракту. Военнослужащим Яковлева пожелала выполнить все свои задачи, а также вернуться домой живыми и здоровыми.

— Сейчас мы выполняем свой абсолютный долг — то, что мы должны делать, что мы обязаны делать, что воздастся в следующем поколении, — сказала Яковлева, чьи слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В городе работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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