Алена Яковлева высоко оценила работу пункта отбора на контрактную службу

Народная артистка России Алена Яковлева посетила столичный пункт отбора на службу по контракту и высоко оценила его работу. Об этом стало известно в пятницу, 14 апреля.

Кроме того, артистка похвалила людей, решивших связать свою жизнь со службой по контракту. Военнослужащим Яковлева пожелала выполнить все свои задачи, а также вернуться домой живыми и здоровыми.

— Сейчас мы выполняем свой абсолютный долг — то, что мы должны делать, что мы обязаны делать, что воздастся в следующем поколении, — сказала Яковлева, чьи слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В городе работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.