Уборка в рамках подготовки к летним перевозкам началась на станциях МЦК и МЖД

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На станциях МЖД и МЦК, а также на прилегающих территориях стартовала уборка в рамках подготовки к летним перевозкам. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила пресс-служба МЖД.

Отмечается, что для промывки стеклянных фасадов и конкорсов привлечены бригады промышленных альпинистов. На МЦД-1 промоют станции Сетунь, Новодачная и Долгопрудная, на МЦД-2 — Нахабино, Опалиха, Пенягино, Волоколамская, Стрешнево, Марьина Роща, Щукинская, Новохохловская, Печатники, Курьяново, Остафьево и Подольск, а на будущем МЦД-4 — Апрелевка, Победа, Внуково, Очаково, Кокошкино и Матвеевская.

Кроме того, специалисты приводят в порядок брусчатку, указатели, ограждения, скамейки, урны и полосы безопасности. В вестибюлях промываются эскалаторы, подъемники, стены, а также кассовые, входные и турникетные зоны.

Особое внимание уделяется проверке систем вентиляции и кондиционирования салонов и кабин управления, переводу оборудования на летний режим работы, сезонной замене смазочных материалов, говорится на сайте МЖД.

Специалисты ЦОДД в настоящее время проводят капитальную уборку на столичных дорогах. До конца текущего месяца сотрудники центра промоют свыше 55 тысяч светофоров, а также почистят и покрасят консоли, светофорные шкафы и колонки.