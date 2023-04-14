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ЦОДД очистит светофоры, стелы пешеходной навигации и велопарковки до конца апреля

Евгений Жуков
Город
ЦОДД очистит светофоры, стелы пешеходной навигации и велопарковки до конца апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в настоящее время проводят капитальную уборку на столичных дорогах. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

До конца текущего месяца сотрудники центра промоют свыше 55 тысяч светофоров, а также почистят и покрасят консоли, светофорные шкафы и колонки.

Помимо этого, от накопившихся реагентов и пыли будет избавлено почти три тысячи велопарковок. А от грязи и граффити будут отмыты около 600 стел пешеходной навигации.

Все запланированные работы, связанные с уборкой городских объектов, специалисты проводят в незагруженные часы или выходные дни, чтобы не мешать движению транспорта, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, свыше 500 тысяч элементов наружного освещения промоют и покрасят в рамках месячника по благоустройству.

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