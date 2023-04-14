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Приметы и советы

Кива заявил о предотвращенной попытке покушения на него в Москве

Евгений Жуков
Общество
Кива заявил о предотвращенной попытке покушения на него в Москве
Фото: РИА Новости

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что спецслужбы России предотвратили покушение на него, которое должны были совершить прибывшие в Москву иностранные киллеры.

— В сентябре на меня готовилось покушение. Но опять же, спасибо сотрудникам ФСБ, ГРУ, которые смогли предотвратить (убийство — прим. «ВМ») и подарили мне жизнь, — сказал политик.

Убийство должны исполнить представители другой страны, добавил он. Это должно было произойти в Москве на выходе из его бронированного автомобиля либо у места его постоянного проживания, либо возле телецентра «Останкино», где Кива периодически появляется, передает РИА Новости.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который посредством сервиса доставки через посредника передал Дарье Треповой взрывное устройство.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Трепова принесла бюст со взрывным устройством на встречу поклонников с Татарским. В результате взрыва журналист погиб, еще 42 человека пострадали.

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