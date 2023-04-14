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МИД РФ подтвердил обращение посольства Финляндии о получении конвертов с белым порошком

Евгений Жуков
В мире
МИД РФ подтвердил обращение посольства Финляндии о получении конвертов с белым порошком
Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России подтвердило обращение посольства Финляндии о получении подозрительных конвертов. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Можем подтвердить такое обращение посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам, — заявила дипломат.

При открытии первого конверта в нем был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения, после чего два остальных письма оставили запечатанными, продолжила Захарова.

Все три конверта, по словам представителя МИД РФ, были переданы российским правоохранительным органам. При этом представители посольства Финляндии по итогам экспертизы получат информацию о результатах изучения случившегося, передает официальный сайт МИД РФ.

В феврале территорию посольства Швейцарии в Москве оцепили после обнаружения подозрительного пакета. Прозрачный пакет заметил охранник при обходе территории. Согласно предварительной информации, в нем находились предметы, похожие на ручные гранаты.

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