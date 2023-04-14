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Участки улицы Мясищева и Филевского бульвара перекроют до 15 мая

Евгений Жуков
Город
Участки улицы Мясищева и Филевского бульвара перекроют до 15 мая
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, улица Мясищева Карта всех событий

В период с 15 апреля по 15 мая будет полностью перекрыто движение транспорта от дома № 40, по Филевскому бульвару до дома № 2, строение 1, по улице Мясищева. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 14 апреля.

Данные ограничения связаны с запланированным проведением строительных работ на участке, передает Telegram-канал ведомства.

С 00:01 до 23:59 15 апреля будет закрыт проезд в районе делового центра «Москва-Сити». Отмечается, что ограничения введут на участке от дома № 19 до дома № 21, строение 1, по 1-му Красногвардейскому проезду. Это связано с проведением работ по обустройству инфраструктуры в районе международного делового центра «Москва-Сити».

Также в период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до дома № 61 по Кантемировской улице будут производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.

Кроме того, 16 апреля будет ограничено движение на бульваре Дмитрия Донского. Это связано с проведением крестного хода.

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