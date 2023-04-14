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«Мы давим их клещами»: российские бойцы выдавливают ВСУ из Артемовска

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Мы давим их клещами»: российские бойцы выдавливают ВСУ из Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Российские бойцы в Артемовске выдавливают из города подразделения армии Украины, буквально «зажимая их в клещи». Об этом рассказал один из участников ЧВК «Вагнер».

— Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго, — сказал собеседник агентства РИА Новости.

По мнению российского бойца, с каждым днем растет вероятность того, что ВСУ на территории Артемовска окажутся в полном окружении. Он предложил украинским военным бежать, пока у них еще остается такой шанс. Позже, уверен боец ЧВК, кольцо замкнется и шанса покинуть Артемовск у ВСУ уже не останется.

Затяжная битва за Артемовск дает преимущество российским подразделениям, заявил бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. При этом глава ЧВК отметил, что военно-политическому руководству Украины данный населенный пункт малоинтересен, и, скорее всего, он является больше дестабилизирующим фактором, чем выгодной позицией.

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