«Вены могут не выдержать»: Роза Сябитова перепугала подписчиков постом о здоровье

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телесваха Роза Сябитова поделилась, что у нее появились проблемы со здоровьем. Она рассказала своим подписчикам, что у нее в ноге обнаружили тромб. Сама ведущая считает, что виной всему постоянное вождение автомобиля и сидячее положение.

— Информация для женщин-автолюбителей. Вы знаете, что если вы едете на большое расстояние и держите ногу на педали газа постоянно, в течение, например, четырех часов, то ваши вены могут не выдержать, и начнет образовываться тромб? — обратилась Сябитова к подписчицам своего Telegram-канала.

По словам ведущей, ей удалось вовремя обратить внимание на проблему и посетить специалиста. Медики вовремя помогли Сябитовой поправить свое здоровье. Она призвала своих подписчиков как можно чаще проходить обследования и не пренебрегать диспансеризацией.

Телеведущая Роза Сябитова уже 12 лет находится в статусе свободной женщины, однако она призналась, что имеет регулярный секс по договоренности. По ее словам, у нее есть близкий друг, с которым она видится на праздниках и часто общается по телефону, а в случае чего он может приехать к Сябитовой в гости.