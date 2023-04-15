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В Китае объяснили, почему не хотят видеть Блинкена в Пекине

Ирэна Колесова
В мире
В Китае объяснили, почему не хотят видеть Блинкена в Пекине
Фото: Unsplash

Китай не позволяет госсекретарю США Энтони Блинкену побывать с визитом в Пекине, потому что опасается, что ФБР рассекретит данные о сбитом в феврале аэростате. Предположительно, этот аэростат был китайским и выполнял разведывательную функцию, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

— Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом, — сообщает газета.

По сведениям источников, чиновники в Китае очень беспокоятся из-за возможного решения Байдена обнародовать отчеты об этой ситуации. Именно поездку Блинкена в Китай они считают подходящим моментом для такого рассекречивания, а потому не готовы пригласить госсекретаря США в Пекин.

3 февраля китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

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