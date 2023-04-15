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Макрон подписал закон о пенсионной реформе во Франции

Ирэна Колесова
В мире
Макрон подписал закон о пенсионной реформе во Франции
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе. Теперь возраст выхода на пенсию для граждан страны повысится до 64 лет. Соответствующий документ уже опубликован в официальном журнале, передает агентство «Франс Пресс».

— Президент Франции Эммануэль Макрон промульгировал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет, согласно субботнему официальному журналу, — говорится в сообщении.

Накануне, 14 апреля, Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста. Макрон отметил, что подпишет документ в течение двух суток. Теперь указанные в законе меры вступят в силу 1 сентября этого года.

Всю минувшую ночь во Франции не прекращалась стихийная волна протестов после того, как Конституционный совет страны одобрил пенсионную реформу. Тысячи человек вышли на улицы, они начали жечь мусор, ломать велосипеды, нападать на участки полиции. Задержаны больше ста человек.

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