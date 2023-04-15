Минэкономразвития и Минфин заявили о нормализации бюджетного процесса в России

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Минэкономразвития и Минфин зафиксировали переход от антикризисной программы поддержки российской экономики к выполнению национальных целей развития и нормализации бюджетного процесса. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

По их данным, в ходе совместной коллегии ведомств было высказано, что правительство РФ рассчитывает на инвестиции компаний и частную инициативу, хотя и не готово предоставить новые механизмы поддержки бизнеса.

Кроме того, были представлены параметры макропрогноза, на который правительство будет опираться при формировании нового бюджета. Отмечается, что коллегия Минэкономразвития и Минфина в схожем формате не проводилась с 2011 года, говорится в материале.

8 апреля стало известно, что бюджет в марте этого года был закрыт с профицитом в 183 миллиарда рублей. Этот результат значительно отличается от первых месяцев 2023 года. В январе размер дефицита составил 1,65 триллиона рублей, а в феврале — 933 миллиарда рублей.