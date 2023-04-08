«Ъ»: Доходы российского бюджета в марте этого года начали догонять расходы

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Профицит российского бюджета в марте сократил накопленный за первый квартал дефицит до 2,4 триллиона рублей. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства финансов.

Бюджет в марте этого года был закрыт с профицитом в 183 миллиарда рублей. Этот результат значительно отличается от первых месяцев 2023 года. В январе размер дефицита составил 1,65 триллиона рублей, а в феврале — 933 миллиарда рублей. За первый квартал дефицит бюджета сократился до 2,4 триллиона рублей.

В законе о бюджете прописан ориентир дефицита бюджета в размере 2,925 триллиона рублей по итогам всего года, поэтому полученный дефицит за первый квартал является достаточно крупным.

В Минфине отметили, что пополнить бюджет можно будет за счет продажи энергоресурсов. Кроме того, ожидается налоговый сбор от крупного бизнеса в размере 300 миллиардов рублей, говорится в материале.

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента вместо прогнозировавшихся ранее 3,3 процента. По обновленным данным, снижение ВВП России в 2022 году составило 2,1 процента.