Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ъ»: Доходы российского бюджета в марте этого года начали догонять расходы

Никита Худяков
Экономика
«Ъ»: Доходы российского бюджета в марте этого года начали догонять расходы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Профицит российского бюджета в марте сократил накопленный за первый квартал дефицит до 2,4 триллиона рублей. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства финансов.

Бюджет в марте этого года был закрыт с профицитом в 183 миллиарда рублей. Этот результат значительно отличается от первых месяцев 2023 года. В январе размер дефицита составил 1,65 триллиона рублей, а в феврале — 933 миллиарда рублей. За первый квартал дефицит бюджета сократился до 2,4 триллиона рублей.

В законе о бюджете прописан ориентир дефицита бюджета в размере 2,925 триллиона рублей по итогам всего года, поэтому полученный дефицит за первый квартал является достаточно крупным.

В Минфине отметили, что пополнить бюджет можно будет за счет продажи энергоресурсов. Кроме того, ожидается налоговый сбор от крупного бизнеса в размере 300 миллиардов рублей, говорится в материале.

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента вместо прогнозировавшихся ранее 3,3 процента. По обновленным данным, снижение ВВП России в 2022 году составило 2,1 процента.

Минфин РФ Россия Бюджет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте