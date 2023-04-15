Премьер Японии Кисида извинился за беспокойство, вызванное взрывом

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида извинился перед местным жителям за беспокойство, вызванное взрывом. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает агентство Kyodo.

— Произошедшее доставило вам много беспокойства и неудобств, я прошу у вас прощения, — передает слова политика РИА Новости.

15 апреля стало известно, что рядом с местом выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв. Все произошло в городе Вакаяма, где глава японского правительства готовился начать свое выступление. По предварительным данным, в сторону премьер-министра Японии кто-то кинул предмет, внешне похожий на сигнальную ракету.

Политик не пострадал, его оперативно эвакуировали с места происшествия. Задержан один человек, пока никаких данных о нем не приводится.

Летом 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после нападения в городе Нара. Злоумышленник напал на него с огнестрельным оружием. Были слышны два выстрела, после которых политик упал. Абэ был госпитализирован в состоянии остановки сердца и легких. Но врачи оказались бессильны. Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета города Нары. Ему было 67 лет.