В Минобороны сообщили сроки проведения весенней призывной кампании

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Весенняя призывная кампания будет завершена 15 июля. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

— Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты, — сказал он.

По его словам, решения о призыве на военную службу уже приняты в отношении 21 тысячи граждан. Кроме того, 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям, передает РИА Новости.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Призывная кампания продлится три с половиной месяца и затронет почти 150 тысяч молодых людей. «Вечерняя Москва» собрала ответы на самые важные вопросы о весеннем призыве в армию 2023 года.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «ВМ».

Также глава Минцифры РФ Максут Шадаев раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала об этом самую важную информацию.