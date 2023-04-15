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Один человек погиб в результате пожара в квартире дома в 3-м Самотечном переулке

Никита Худяков
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в квартире дома в 3-м Самотечном переулке
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома в 3-м Самотечном переулке. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в субботу, 15 апреля.

Возгорание произошло по адресу 3-й Самотечный переулок, дом № 2. Площадь пожара — пять квадратных метров.

14 апреля в квартире жилого дома № 22 на 2-й Квесисской улице произошел пожар. Огонь распространился на четыре квадратных метра. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электроприбора на кухне. После ликвидации пламени в квартире обнаружили тела двух погибших.

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