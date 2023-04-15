Волонтеры помогут с документами желающим заключить контракт на военную службу в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Волонтеры помогут с заполнением документов и прохождением медицинской комиссии желающим заключить контракт на военную службу в едином пункте отбора в Москве. Об этом в субботу, 15 апреля, рассказал один из волонтеров пункта Александр Ксенофонтов.

— На входе сразу их направляем, подсказываем, куда им нужно двигаться, куда следовать для того, чтобы ускорить процесс прохождения всех комиссий, помогаем с заполнением анкет, — сказал он.

Волонтер отметил, что в дальнейшем оказывается помощь в прохождении медкомиссии, чтобы желающие заключить контракт потратили как можно меньше времени.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.