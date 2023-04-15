Два автомобиля столкнулись на Садово-Самотечной улице в Москве

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Москва, Садовая-Самотёчная улица, 16с2 Карта всех событий

На Садовой-Самотечной улице произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Садовой-Самотечной улице (в районе дома 16, строения 2) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего. Движение в районе ДТП затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Серьезная авария произошла также в Москве 13 апреля. На севере столицы микроавтобус столкнулся с автомобилем такси. Авария произошла на улице Правды в районе дома № 24. Дорогу не поделили автомобиль такси и микроавтобус аварийной службы. О пострадавших ничего не сообщалось.