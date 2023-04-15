Губернатор Курской области сообщил об обстрелах двух поселков

Фото: adm.rkursk.ru

Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет, — сообщил он.

Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что энергетики приступили к устранению повреждений.

27 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные нанесли удары по селу Графовка в регионе. Кроме того, в результате обстрела в селе нарушилось газоснабжение.