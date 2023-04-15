Жители столицы интересуются возможностью записи на военную службу по контракту

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жители Москвы интересуются у волонтеров возможностью записаться на военную службу по контракту. Об этом журналистам сообщили волонтеры, помогающие горожанам больше узнать о контрактной службе около станций столичного метрополитена и раздающие соответствующие буклеты.

По их словам, перспективой прохождения службы интересуются в основном люди в возрасте от 18 до 59 лет. В основном прохожие относятся к этому позитивно и говорят, что волонтеры делают хорошее дело, отмечают активисты.

— Как ни странно, подходят даже ребята с неформальной внешностью. У нас был мальчик, которому было 22 года, у него были яркие дреды. Он не оставлял контактных данных, но заявил, что готов, и если его теории о подготовке подтвердятся, обратится на улицу Яблочкова, — рассказала волонтер пункта отбора на службу по контракту, активист молодежного сообщества «STOлица» Кира Абубекарова.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.