Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы профессионально делают свою работу. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил бывший британский солдат и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман.

— Их артиллеристы чертовски хороши, — сказал Перриман в интервью The Spectator.

Отмечается, что он служит в иностранном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ). По признанию Перримана, «здесь гораздо тяжелее», чем в Ираке.

Наемник рассказал, что российские беспилотники постоянно мониторят позиции в районе реки Днепр. После этого по локациям ВСУ наносится мощный артиллерийский удар.

7 апреля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны. Он добавил, что этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран.

По информации The Guardian, большое количество военных сил спецназначения из стран Североатлантического альянса на Украине в феврале-марте этого года были из Великобритании. Их было около 50 человек.