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В ТиНАО построили школу на 1150 мест

Евгений Силаев
Город
В ТиНАО построили школу на 1150 мест
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

В составе жилого комплекса «Саларьево парк» в ТиНАО появилась новая школа на 1150 мест. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Школа расположена по адресу: поселение Сосенское, корпус 47. Площадь объекта составляет около 24,5 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что новый образовательный объект рассчитан на 46 классов. Кроме того, в здании созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями.

После ввода в эксплуатацию школа будет передана в собственность городским властям, передает официальный сайт мэра Москвы.

Создание качественных социальных объектов — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 2011 года построено свыше 900 социальных объектов. Их появление — часть сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта.

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