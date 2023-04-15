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Приметы и советы

Медведь Гром вышел из первой в жизни спячки

Евгений Силаев
Город
Медведь Гром вышел из первой в жизни спячки
Фото: Telegram / Светлана Акулова

Медведь Гром проснулся после первой в жизни спячки и активно интересуется всем вокруг. Об этом в субботу, 15 апреля, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Гром адаптировался после своей первой спячки, и теперь в планах — переселить его в более просторный экспозиционный вольер, — написала Акулова в Telegram-канале.

Видео: Telegram/ Светлана Акулова

Косолапый чувствует себя хорошо, в основном он проявляет активность по вечерам. За время спячки у медведя появились новые хобби: он полюбил распаковку коробок с игрушками. Гром не прочь и полакомиться, он предпочитает рыбу и фрукты.

Медведь Диксон разучил команду «Дай». По просьбе зоологов он может дать им в руки тренировочную палочку, причем если раньше он придерживал ее зубами, то теперь помогает себе в этом лапой.

Недавно Диксон пополнил арсенал своих умений командой «Пять». Он научился поднимать лапу напротив руки зоолога. Так специалисты могут осмотреть поверхности подушечек.

Кроме того, медведь умеет переворачиваться кверху животом, чтобы специалисты смогли осматривать нижнюю часть его туловища.

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