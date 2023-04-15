Теннисист Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» в Монте-Карло

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Тейлора Фрица и вышел в финал проходящего в Монте-Карло «Мастерса». Полуфинальная встреча прошла в субботу, 15 апреля.

Рублев обыграл соперника со счетом 2:1 (5:7, 6:1, 6:3). Матч длился два часа семь минут.

В финале российский теннисист сыграет с победителем пары Яник Синнер — Хольгер Рун. Примечательно, что последний по ходу турнира обыграл другого российского спортсмена — Даниила Медведева.

До этого немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что всегда соблюдает принципы честной игры. В то же время Медведев, по его словам, позволяет себе вольности во время матчей.

Немецкий спортсмен подчеркнул, что разочарован поведением своего российского коллеги. Примечательно, что после очного матча Медведев принес свои извинения. В ответ на это россиянин также посоветовал Звереву посмотреть на себя в зеркало.