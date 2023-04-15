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Два автомобиля сгорели в московском районе Митино
Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино Карта всех событий
В СЗАО в районе Митино сгорели два автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 15 апреля.
Точный адрес инцидента не называется. Подробностей произошедшего в данный момент нет.
В конце марта на Садово-Черногрязской улице в центре Москвы сожгли автомобиль Range Rover. Огонь перешел на рядом стоявший Kia Sportage, который тоже сгорел.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что в полицию поступало сообщение о порче автомобилей. По статье об умышленном уничтожении имущества возбудили уголовное дело.
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